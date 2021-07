Fête nationale: revivez le défilé en images (photos)

Du côté militaire, les troupes qui ont défilé ont ainsi été drastiquement réduites. Les hélicoptères n’ont pas participé pas au défilé aérien puisque leur déploiement est réservé aux régions touchées par les intempéries. Les détachements des composantes terre et médicale qui ont été déployés dans le cadre des inondations n’ont pas non plus participé au défilé à pied et motorisé. Enfin, la démonstration dynamique de la Défense a été annulée, afin de garantir une disponibilité maximale des unités, détaille la Défense.