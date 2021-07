Greg Van Avermaet confiant avant les JO: «Wout et Remco ont une chance de l’emporter»

Cinq ans après son sacre à Rio, Greg Van Avermaet va avoir un successeur au titre de champion olympique de la course cycliste en ligne, dont l’arrivée est prévue samedi sur le Fuji Speedway, ancien circuit de Formule 1 situé au pied du Mont Fuji. « C’est super de revenir aux Jeux Olympiques. C’est ma troisième participation et cela reste un honneur de pouvoir être présent », a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse.

Inversement à 2016, le Belge de 36 ans ne sera pas leader de la délégation noire-jaune-rouge, ce rôle étant réservé à Wout van Aert et Remco Evenepoel. Le Waeslandien se plie fort volontiers à ce rôle d’équipier doré. « Ma condition n’est pas aussi bonne qu’avant et le Tour n’a pas vraiment changé la donne. C’est normal que je sois au service de l’équipe car nous avons deux leaders qui ont prouvé qu’ils étaient très forts. Ils ont assurément une chance de l’emporter. Je n’ai pas de problème à redescendre chercher des bidons. Ils peuvent tout me demander, j’essaierai de faire de mon mieux », a assuré Van Avermaet, pour qui sa médaille d’or restera « un souvenir pour la vie ».