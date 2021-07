Le Real Madrid compterait finalement sur Eden Hazard pour la saison prochaine

Ce lundi, Radio Marca annonçait que le Real Madrid avait placé Eden Hazard sur la liste des transferts, après deux premières saisons compliquées dans la capitale espagnole. Une information qui vient d’être contestée par le quotidien AS, autre média espagnol, qui affirme que Carlo Ancelotti compte bel et bien sur le Diable rouge, et qu’il aurait même une idée derrière la tête pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Antonio Pintus, préparateur physique réputé, a rejoint le staff du coach italien, et fait donc son grand retour au Real Madrid, où il était déjà passé de 2016 à 2019, avec deux succès en Ligue des champions à la clé. Depuis, il entraînait l’Inter Milan, sacré la saison dernière en Serie A. Et il devrait désormais s’occuper personnellement du cas Eden Hazard, avec l’idée qu’une préparation poussée lui permettrait d’éviter les blessures à répétition, dont il a été victime lors des deux dernières saisons. Le Belge aurait même reçu un programme spécifique avec des exercices et un régime spécial pour ses vacances, qu’il aurait suivi à la lettre.