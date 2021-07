Tour de Wallonie: Fabio Jakobsen remporte sa première victoire depuis son terrible accident (vidéo)

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a levé les bras au terme de la 2e étape du Tour de Wallonie (2.Pro). Après 30 tours de 4 kilomètres sur le circuit de Zolder, il s’est imposé au sprint afin de signer sa première victoire depuis son effroyable crash le 5 août 2020 au Tour de Pologne. Jakobsen a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates) et Amaury Capiot (Arkéa-Samsic).

Initialement, cette 2e étape devait se tenir entre Verviers et Herve. Elle n’a pas pu se dérouler dans sa formule originelle en raison des conséquences des inondations et des dégâts qu’elles ont causés. Les organisateurs, après avoir d’abord annulé la journée, ont trouvé in extremis une solution de remplacement avec le circuit de Zolder.