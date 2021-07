Aron Dönnum sera bien le premier transfert entrant du Standard

Le transfert, basé sur un contrat de quatre ans, sera officialisé par le Standard ce jeudi, ou vendredi au plus tard, lorsqu’Aron Dönnum aura passé sa visite médicale et satisfait aux tests physiques.

Bon dribbleur, à l’aise en un contre un et dans les espaces restreints, un profil souhaité par Mbaye Leye, l’ailier norvégien, qui avait émis le désir d’évoluer dans un championnat plus costaud que sa compétition nationale, avait été approché, dans le passé, par Besiktas, qui avait déposé 750.000 euros sur la table et n’avait pas surenchéri lorsque Valerenga avait demandé au club turc d’être un peu plus généreux, mais aussi, à l’été dernier, par Lecce et Wolfsbourg, sans que la transaction puisse se conclure.