Inondations : des milliers de sinistrés se retrouvent sans logement

Victimes des inondations, ils se retrouvent sans logement. Rien que pour la province de Liège, 10.000 personnes se retrouvent sans logement. Une Cellule de coordination provinciale de solidarité a été mise en place. Elle est chargée de faire le lien entre les propositions d’aides émanant des entreprises, associations ou citoyens et les besoins des sinistrés recensés par les communes et les CPAS. Celle-ci est joignable par téléphone 04/279 49 90 ou par émail : solidarite@provincedeliege.be tous les jours de 9 à 17 heures.

Toutes les informations utiles aux sinistrés sont diffusées sur la page Facebook de la commune et via des folders distribués dans les boîtes aux lettres pour les personnes qui n’ont plus accès à internet.

Verviers

Plus de 10.000 personnes devront trouver un nouveau logement, rien que pour la commune de Verviers, a annoncé Alain Barbier, le chef de corps de la zone de police Vesdre.

« On parle actuellement de 5.512 familles qui devraient faire face à cette situation. Concrètement, plus de 10.000 personnes seront concernées ».

Pepinster

A Pepinster également, de nombreux citoyens ont dû quitter leur maison, envahie par les eaux. Une vingtaine d’entre elles se sont effondrées sous la force des flots, d’autres représentant un danger devront probablement être abattues. « Pour Pepinster, même s’il faut être extrêmement prudent avec les chiffres, on avance le nombre de 2.000 personnes qui devront être relogées », explique le chef de corps, personnellement touché par ces inondations puisque ses parents, habitant Pepinster, ont, eux aussi été sinistrés et ont dû quitter leur maison.

La zone de police Vesdre, aidée par toutes les autres zones du pays, assure une présence permanente dans les communes sinistrées. « On a en permanence entre 55 et 70 hommes qui sécurisent les quartiers touchés, qui règlent la circulation et qui assurent les missions quotidiennes », détaille le chef de corps qui assure qu’une tolérance zéro sera d’application. « Nous avons un accord avec le parquet et chaque personne qui s’adonne à ce genre d’activité sera poursuivie », assure le chef de la police.

Houyet et Wanlin

Lundi, la bourgmestre de Houyet Hélène Lebrun a lancé un appel aux logements, d’une durée pouvant aller jusqu’à six mois, pour pouvoir reloger des familles de Houyet et de Wanlin qui ne pourront pas rentrer rapidement dans leur habitation, au vu de l’ampleur des travaux à réaliser suite aux inondations de la semaine passée.

La commune recherche des appartements, maisons ou gîtes disponibles et non loués actuellement, idéalement meublés. « Beaucoup ont déjà fait leurs propositions via Facebook mais il est difficile de tout centraliser. Dès lors, nous demandons d’écrire uniquement à l’adresse administration.communale@houyet.be en indiquant les coordonnées, l’adresse du logement, le nombre de lits, tout en précisant s’il est adapté aux personnes à mobilité réduite ou pas, si le logement peut accepter des animaux (en l’occurrence des chiens) ou pas », précise la bourgmestre Hélène Lebrun.

Cette dernière précise par ailleurs que les sinistrés qui ont besoin d’être relogés et qui ne se sont pas encore déclarés peuvent contacter la commune via cette même adresse mail, ou par téléphone au 08/266.68.80 (CPAS) ou au 08/267.69.74 (commune).