Du soleil avant le retour des orages: les prévisions météo des prochains jours

Samedi, la journée débutera sous un temps sec dans la plupart des régions mais la nébulosité augmentera rapidement à partir de la frontière française avec des périodes de pluie ou des averses et déjà un risque d’un orage. L’après-midi, le temps deviendra instable avec, localement, de fortes averses parfois orageuses, surtout sur le centre et l’est du pays. Les maximas se situeront entre 21 degrés en haute Ardenne et 25 voire 26 degrés sur le centre du pays. Le vent sera d’abord faible à modéré d’est à sud-est et deviendra modéré d’ouest à sud dans le courant de la journée.

