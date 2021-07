Fête nationale: le Roi et la Reine en pleurs face aux images des inondations (photos)

Les célébrations du 21 juillet étaient réduites cette année en raison des inondations meurtrières et dévastatrices qui ont touché la Belgique. Pour rendre hommage aux disparus, sinistrés et à toutes celles et ceux qui ont porté secours aux personnes dans le besoin, des images ont été diffusées sur plusieurs écrans géants. Les souverains ont vraisemblablement été émus par les vidéos des inondations montrant l’eau ravageant de très nombreuses maisons, les secours venant en aide aux sinistrés, la détresse des Belges et leur solidarité.