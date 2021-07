Les Red Lions s’imposent 3-0 face au Japon, pour leur ultime répétition avant les JO

Après la courte victoire de ce mardi face aux Argentins (1-0), les joueurs belges ont remis le couvert ce jeudi lors de leur seconde et dernière joute de préparation face à l’équipe locale (2 x 15 minutes au lieu des 3 initialement programmées). Opposés au « Samouraï Japan » (15e mondiaux) qui ne les ont jamais réellement inquiétés, les Lions se sont imposés 3-0 avec des buts de Nicolas De Kerpel (8e), Arthur De Sloover (15e) et Alexander Hendrickx, sur penalty (30e).

Pour cette dernière mise au point, Shane McLeod récupérait Cédric Charlier et Antoine Kina, tous les 2 laissés au repos, mardi, face aux champions olympiques. De son côté, Tom Boon, qui termine de soigner une déchirure au mollet, doit encore reprendre les entraînements collectifs et surtout du rythme avant de retrouver sa place dans le groupe. « Les blessures progressent dans la bonne direction », a expliqué le sélectionneur national à l’issue de la prestation. « Le seul pour qui elle aura sans doute un impact les premiers matches sera Tom (Boon). Il n’a pas encore le même volume de hockey que les autres. On va essayer de l’amener en bonne forme pour la partie décisive du tournoi ».