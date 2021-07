JO 2020: tirage compliqué pour Elise Mertens et Alison Van Uytvanck à Tokyo

Le meilleur coureur du monde, un surdoué de la nouvelle génération et le tenant du titre : l’équipe belge en effraie plus d’un, à deux jours de la course olympique sur route. Le circuit du Mont Fuji, très sélectif (près de 5.000m de déclivité), n’est pas pour déplaire à Wout van Aert et Remco Evenepoel…