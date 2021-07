Roche: bénéfice net semestriel en baisse de 3% à 9 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique suisse, qui a par ailleurs confirmé ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice, a vu ses ventes semestrielles grimper de 8% sur un an en monnaies locales, et de 5% une fois converties en francs suisses, à 30,7 milliards de francs suisses.

Hors effets de changes, précise Roche dans un communiqué, les ventes de sa division pharmaceutique, la plus importante en termes de contribution au chiffre d'affaires, se sont repliées de 3%, à 21,6 milliards de francs suisses, la division continuant de pâtir de la concurrence des médicaments biosimilaires mais aussi de la baisse des consultations et interventions médicales en début d'année durant les confinements.