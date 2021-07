Horeca: trois événements de recrutement dans le Hainaut

Après la réouverture des bars, des restaurants, des cafés, et de la relance de l'activité hôtelière, le nombre d'opportunités d'emploi de ce secteur en Wallonie a plus que doublé entre janvier et juin 2021: 5.545 postes à pourvoir diffusés durant cette période sur le site du Forem concernaient des métiers de l'Horeca, dont 1.560 en province de Hainaut, observe l'organisme wallon. Plus de 75% de ces opportunités d'emploi concernaient les métiers de commis de cuisine, serveur en restauration, cuisinier, équipier polyvalent de restauration, serveur de bar/brasserie.

"Aujourd'hui, de nombreux établissements Horeca peinent à recruter: 379 offres d'emploi sont actuellement diffusées sur le site du Forem pour la province du Hainaut. Cette estimation est minimale: une offre d'emploi peut reprendre plusieurs postes à pourvoir pour un même établissement. Et l'ensemble des offres diffusées par les employeurs du secteur ne passe pas nécessairement par le site du Forem. Selon l'IFAPME, plus de 200 places de stage sont aussi disponibles dans la province de Hainaut dans le secteur Horeca."