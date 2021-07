The Agency, une start-up pour manager les athlètes de haut niveau

Le sport professionnel de nos jours, c'est bien plus que pratiquer sa passion sur un terrain ou sur une piste. C'est sur base de ce constat que d'anciens athlètes, des avocats spécialisés dans le sport et un spécialiste du marketing ont décidé de lancer The Agency, annoncent-ils jeudi. L'objectif de la start-up est de manager les à-côtés pour permettre aux athlètes de se concentrer uniquement sur leur carrière sportive. Ses services ont déjà séduit plusieurs Red Lions et un ancien Diable rouge notamment.

"En 2021, les athlètes doivent également se préoccuper de leur propre marque en dehors du terrain et de leur avenir au-delà du sport", relèvent les fondateurs. "Les marques demandent aux athlètes de haut niveau de les représenter ou même d'en faire la promotion, les athlètes construisent ou achètent une maison, créent leur propre entreprise ou investissent leur argent à court et à long terme. Cette combinaison s'avère parfois préjudiciable aux réalisations sportives et aux choix financiers effectués." Le but de The Agency est de mettre ses conseils au service des sportifs pour tous les aspects qui ne sont pas directement liés au sport. Elle ne s'occupe donc pas directement de leurs contrats avec les clubs, que gèrent les agents.

"Nous voulons notamment assurer le développement de l'image de chaque athlète, par exemple en pesant soigneusement le pour et le contre de chaque offre marketing pour chaque athlète de haut niveau; par ailleurs, nous et notre équipe les assistons lorsqu'ils achètent ou construisent une maison, veulent financer une entreprise ou ont d'autres investissements en tête", explique l'ancien Red Lion et désormais entrepreneur, Maximilien Peeters.

La start-up propose des conseils sur le plan commercial et stratégique, sur le plan juridique mais également financier.