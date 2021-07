Intempéries: le temps orageux menace à nouveau les zones sinistrées

Après plusieurs jours ensoleillés, les prévisions météorologiques pour ce week-end dans les zones sinistrées inondées de l’ouest de l’Allemagne et l’est de la Belgique sont inquiétantes. Certaines régions sont à nouveau menacées par des tempêtes et de fortes précipitations. Toutefois, il est actuellement difficile d’estimer si des orages vont effectivement se produire et où, nuance le service météorologique allemand jeudi.