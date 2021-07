Les Belges aux JO: comment suivre les épreuves de skateboard

Lire aussi Skateboard: les tricks deviennent olympiques

Le parcours du P ark est différent de celui du Street et a également été créé pour l’occasion. Cette fois, il est composé de creux utilisés pour prendre de la vitesse et effectuer des figures au-dessus des courbes.

Les participants sont libres de faire les figures qu’ils veulent et de les effectuer sur n’importe quelle partie des parcours. La note globale est attribuée en fonction de l’originalité et de la difficulté des figures, de la stabilité, de la hauteur, de la vitesse, de la fluidité et de l’exécution des mouvements, du chronomètre et de l’impression que le skateur donne d’être suspendu en vol.

Quand suivre les performances des Belges

Les épreuves auront lieu au Parc de sports urbains d’Ariake, où se trouvent aussi les parcours de BMX Freestyle et Racing.

Lore Bruggeman, 19 ans, arrivée deuxième au championnat d’Europe en 2019, participera à la compétition dans la catégorie Street-Femmes le 26 juillet à partir de 2h00 du matin (heure belge). La finale aura lieu le même jour à 5h25.

Axel Cruysberghs, 26 ans, double champion d’Europe street et park en 2009, participera dans la catégorie Street-Hommes le 25 juillet à partir de 2h00 (heure belge). La finale se tiendra à 5h25, le même jour.