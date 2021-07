Sans-papiers: la grève de la faim également suspendue à l’ULB et à la VUB

Après les occupants de l’église du Béguinage, mercredi, c’est au tour des sans-papiers en grève sur les site de l’ULB et de la VUB de suspendre leur grève de la faim ce jeudi.

« Après de très nombreux mois d’occupations, de manifestations, de mobilisations, de grèves de la faim et de la soif, l’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) est parvenue à initier un certain nombre de négociations au plus haut niveau », indiquait l’organisation dans un communiqué mercredi soir. « Des négociations auxquelles ont pris part des avocats proches du mouvement, la société civile et le père Daniel en l’absence des porte-parole. »