Désireux de quitter l’Antwerp, Didier Lamkel Zé lance un appel aux autres clubs: «Offrez-moi un bon contrat, et vous aurez une machine de guerre»

Après plusieurs jours de provocation en partageant des messages de supporters anderlechtois dans ses stories Instagram, Didier Lamkel Zé a pris la parole lors d’une interview accordée à « Around The Goal », qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux.

« Didier Lamkel Zé ce n’est pas celui que vous voyez dans les médias. Ceux qui veulent vraiment me connaître n’ont qu’à demander quand je suis libre pour venir échanger pour mieux à me connaître », a débuté le Camerounais, qui a tenu à remercier son club, en cas d’éventuel départ. « Si je dois quitter l’Antwerp je souhaite vraiment remercier le club, les supporters et les joueurs, qui m’ont toujours soutenu. J’ai vraiment passé trois belles saisons ici. Je tiens à remercier Seck, Mbokani et tout mon gang de l’Antwerp ».