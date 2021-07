Daimler sera "prêt" à devenir entièrement électrique d'ici 2030

Le constructeur automobile allemand Daimler a annoncé jeudi "plus de 40 milliards d'euros" d'investissements dans son électrification entre 2022 et 2030, pour ne plus vendre de voitures à moteurs thermiques d'ici la fin de la décennie "là où les conditions du marché le permettent".