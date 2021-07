Daimler va investir 40 milliards pour devenir 100% électrique

Le constructeur automobile allemand Daimler sera prêt à passer au tout électrique avant 2030 et, pour y parvenir, va investir 40 milliards d’euros au cours de la décennie, a-t-il annoncé jeudi. Le fabricant des Mercedes-Benz compte ouvrir dans le monde huit usines de cellules de batteries, la composante clé des modèles électriques, signe de l’abandon accéléré par le secteur automobile des carburants traditionnels sur fond de normes environnementales de plus en plus strictes.

Part des ventes de 50 %

Pour la branche automobile Mercedes-Benz Cars and Vans, Daimler va donc au total consacrer au moins 40 milliards en moins de dix ans à l’électrification. Les investissements dans les technologies thermiques et hybrides vont baisser de 80 % entre 2019 et 2026. Mercedes s’attend désormais à une part des voitures hybrides et électriques parmi les ventes mondiales d’au moins 50 % en 2025, contre 25 % précédemment.