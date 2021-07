Moins de naissances en Belgique pour la dixième année consécutive

En Belgique, 113.739 bébés sont nés en 2020, soit 2,9 % de moins qu’en 2019, indiquent jeudi les chiffres provisoires de l’Office belge de statistiques Statbel. Le nombre de naissances a diminué ces dix dernières années et a atteint son niveau le plus bas depuis 2003.

L’année dernière, 58.199 garçons et 55.540 filles sont nés. L’âge moyen à la maternité est de 30,8 ans en Belgique. Il est sensiblement plus élevé à Bruxelles (31,9 ans) qu’en Flandre et en Wallonie (30,7 ans et 30,6 ans).