Jeux olympiques: le Brésil entame bien son tournoi de football en dominant l’Allemagne

Les Auriverde auraient pu tuer tout suspense avant même le retour aux vestiaires mais Cunha a manqué la conversion d’un penalty (45e+1). Dans le second acte, la Mannschaft est revenue via Amiri (57e) et Ache (83e). Malgré l’exclusion d’Arnold (63e), les Allemands ont fait le forcing dans les dernières minutes. Exposés aux contres brésiliens, ils ont finalement encaissé un dernier but signé Paulinho (90e+4).