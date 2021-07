Patrice Lelorain: à propos de chats et du monde

Patrice Lelorain aime les chats siamois. Il fait cadeau d’une jeune femelle, Jade, à sa compagne Diane. Mais c’est lui qui va s’en occuper et qui va nouer avec elle une relation profonde faite de complicité, de compréhension mutuelle, si si, et même d’amour. Vous n’aimez pas les chats ? Passez votre tour, mais ce serait dommage. Car Lelorain narre avec pertinence et talent cette rencontre étonnante et avec acuité et humour le parcours du combattant d’un propriétaire de siamois : sa fragilité, ses chaleurs, les visites non-stop chez le vétérinaire, la recherche d’un mâle de lignée pour la saillir. C’est amusant et émouvant, sans jamais cependant céder au gnangnan, merci Patrice. Et, en même temps, l’auteur se plaît à réfléchir à l’actualité du terrorisme, à rouler à vélo, à parler des Belges et du monde. C’est le journal d’un homme de qualité. On le lit avec plaisir.