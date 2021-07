Tour de Wallonie: coup double pour Quinn Simmons qui s’impose à Erezée

Quinn Simmons (Trek-Segafredo) a remporté la 3e étape du Tour de Wallonie (2.Pro) jeudi. Après 177 kilomètres entre le Signal de Botrange, et plus Plombières comme prévu initialement, et Erezée, l’Américain de 20 ans, champion du monde juniors en 2019, a décroché sa première victoire chez les professionnels. Il a devancé le Belge Stan Dewulf (AG2R Citroën) dans un sprint à deux et est désormais leader de la course à étapes.

Dernier rescapé de l’échappée matinale, Florian Vermeersch (Lotto Soudal) a été repris à 30 kilomètres de la ligne.