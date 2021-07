Comment suivre les Jeux olympiques de Tokyo

La rédaction du « Soir » se mobilise pour bien vous informer et décrypter les Jeux olympiques de Tokyo mais aussi le reste de l’actualité. Dans son dispositif, « Le Soir » a trois envoyés spéciaux qui suivront les performances des athlètes belges au plus près : Philippe Vande Weyer, Thierry Wilmotte et Eric Clovio.

C e sont des Jeux olympiques très particuliers qui commencent à Tokyo, en absence de spectateurs. La cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi à 13h (heure belge). Quelques matchs et épreuves ont déjà commencé ce mercredi 21 juillet, mais il y en aura encore beaucoup d’autres ces deux prochaines semaines. Voici comment être certains de ne rien manquer.

Comment suivre à la télévision où à la radio

Pour suivre les images des Jeux à la télévision en Belgique francophone, c’est sur la RTBF que cela se passe. Les moments importants des JO et les performances des athlètes belges seront diffusés sur la chaîne Tipik. La cérémonie d’ouverture, en revanche, sera à voir sur La Une, ainsi que les matchs des équipes belges comme les Red Lions (équipe masculine de hockey sur gazon) et les Belgian Cats (équipe féminine de basketball).

Attention, une grande partie des épreuves aura lieu la nuit et les programmes peuvent changer en fonction des performances des Belges et de l’évolution de la situation sanitaire. Il peut être intéressant de se rendre sur la page officielle du calendrier olympique ou d’aller sur la page du sport dont vous voulez connaître le planning, de cliquer sur le sport, et de se rendre dans « Calendrier & Résultats ». Il ne reste plus qu’à consulter le programme télé pour voir si la RTBF transmet ce qui vous intéresse et sur quelle chaîne.

Les performances des Belges seront également à suivre en direct sur les chaînes de radio Vivacité et La Première.