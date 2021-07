Transfert record de Kossounou, qui passe du FC Bruges à Leverkusen

Deux saisons et autant de titres de champion de Belgique plus tard, le défenseur a joué 55 matches avec les Gazelles de Philippe Clement, dont 7 en Ligue des Champions et 4 en Europa League. Depuis son arrivée à Bruges, Kossounou est également devenu international ivoirien. C’est d’ailleurs contre les Diables Rouges, lors d’un amical en octobre 2020, qu’il a disputé son premier match avec les Éléphants.