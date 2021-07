Bruxelles: un rassemblement de solidarité envers les victimes des inondations dimanche

Rise for Climate Belgium organisera dimanche un rassemblement de solidarité envers les victimes des inondations qui ont ravagé la Belgique la semaine dernière, a annoncé jeudi soir l’organisation de défense de l’environnement. Le rendez-vous est donné de 15h00 à 17h00 au Carrefour de l’Europe, à la Gare centrale de Bruxelles.

Le rassemblement est organisé à la suite d’une « demande citoyenne », précise Rise for Climate Belgium. L’organisation souhaite aussi interpeller le gouvernement fédéral « sur ses mesures climatiques et le manque de cohérence entre les engagements de la Belgique et les efforts nécessaires » pour limiter le réchauffement climatique à 1,5ºC.