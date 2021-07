JO 2020: le triathlète Jelle Geens, testé positif au Covid, manquera l’épreuve individuelle à Tokyo

Le triathlète Jelle Geens a été testé positif au coronavirus à l’approche des Jeux Olympiques. L’athlète classé 9e au classement mondial manquera donc l’épreuve individuelle ce lundi 26 juillet à Tokyo. Il est possible que le Louvaniste de 28 ans puisse encore participer à la compétition mixte le samedi 31 juillet. « Après avoir connu des symptômes du Covid-19, il y a deux semaines, il a passé un premier test qui s’est révélé négatif. Il attend le résultat du second pour pouvoir s’envoler pour le Japon », a précisé vendredi midi à Tokyo Philippe Vander Putten, le CEO du Comité olympique et interfédéral belge (COIB). « Entre-temps, il est en pleine forme, ne présente aucun symptôme et continue à s’entraîner en Belgique ».