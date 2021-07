JO 2020: l’alphabet japonais renvoie la Belgique en 165e position lors de la cérémonie d’ouverture

Mystère de l’alphabet japonais, la Belgique défilera vendredi lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo en 165e position, a révélé Philippe Vander Putten, le CEO du Comité olympique et interfédéral belge. « Il sera entre 22h et 22h30 ici à Tokyo (15h00-15h30 en Belgique) ».

« Nous défilerons entre le Pérou et la Pologne. Il y aura 22 athlètes. Ils seront emmenés par les porte-drapeaux désormais bien connus (Nafi Thiam et Felix Denayer). Il y aura un drapeau pour deux ».

Parmi les athlètes belges figureront les Belgian Cats, les skateboarders Axel Cruysberghs et Lore Bruggeman, la cavalière de concours complet Lara de Liedekerke, l’athlète Hanne Claes (venue de Mito avec Nafi Thiam), la badiste Lianne Tan et le kayakiste de slalom Gabriel De Coster. Cinq coaches et le Chef de mission Olaf Spahl défileront à leurs côtés. « Il est possible que d’autres athlètes viennent aussi mais c’est peu probable » a encore précisé Philippe Vander Putten.