Volvo Cars annonce de bons résultats pour le premier semestre 2021 (2)

Selon le géant de l'automobile, ces résultats sont la conséquence d'une demande accrue sur tous les marchés. "Volvo Cars a annoncé aujourd'hui le meilleur semestre de ses 94 ans d'histoire en ce qui concerne les ventes et les résultats d'entreprises", peut-on lire dans le communiqué.

Par rapport à la même période en 2020, année lourdement impactée par la pandémie de coronavirus, le volume des ventes a augmenté de 41%. Cependant, l'entreprise a également enregistré une croissance de 12% par rapport aux six premiers mois de 2019.

En raison de la pénurie de semi-conducteurs, l'entreprise s'attend à une stagnation des ventes et du chiffre d'affaires pour le second semestre, et ce, malgré une forte demande.