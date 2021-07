JO 2020: les secrets de la cérémonie d’ouverture

L’heptathlonienne Nafissatou Thiam et le hockeyeur Felix Denayer y porteront les drapeaux belges.

Après une année de report et d’incertitude liée à la pandémie de coronavirus, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo va donner vendredi (13h00 belges) au Stade olympique le coup d’envoi officiel des JO 2020, une édition hors du commun, privée de public et déjà confrontée à l’apparition de plusieurs cas de Covid.

Cinq ans après le lancement des Jeux de Rio dans la ferveur du stade Maracana, transformé en sambodrome géant avec Gilberto Gil et Gisele Bündchen en vedette, les célébrations s’annoncent bien plus feutrées et modestes cette année.