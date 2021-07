Suivez la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo (direct)

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, a débuté vendredi à 20h00 locales (13h00 en Belgique) au Stade Olympique de Tokyo. La Belgique défilera en 163e position, selon l’ordre alphabétique japonais.

Seul un millier de personnes peut assister à l’événement, avec dans la tribune d’honneur, l’Empereur du Japon Naruhito, le président du Comité international olympique Thomas Bach, le président français Emmanuel Macron, arrivé vendredi matin à Tokyo, et la Première dame des Etats-Unis Jill Biden.

Sur le plan sportif, pour la première fois, il y aura autant de femmes que d’hommes à participer aux 339 épreuves au programme, au nom de l’équilibre entre les sexes cher à Thomas Bach, qui a également poussé pour l’inclusion de sports dits « jeunes et urbains », comme le skateboard, le surf, le basket 3x3 ou encore l’escalade.

Parmi les 11.090 sportifs inscrits à Tokyo, on compte 122 athlètes belges, soit plus importante délégation noir-jaune-rouge depuis les JO d’Helsinki en 1952 (135). Vingt-deux d’entre eux sont présents à la cérémonie d’ouverture.

Nafi Thiam et Felix Denayer sont les deux porte-drapeaux de la délégation belge, qui défilera finalement en 163e position lors de la cérémonie d’ouverture, soit entre 22h00 et 22h30 (15h00-15h30 en Belgique). C’est la première fois que chaque délégation compte deux porte-drapeaux (un homme et une femme).