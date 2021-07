Des centaines de sans-papiers devant la zone neutre, qui sera désormais fermée aux non-grévistes

La zone neutre que Sammy Mahdi a mise en place pour solutionner la grève de la faim des sans-papiers du Béguinage, de l’ULB et de la VUB est victime de son succès. Plusieurs centaines de personnes ont fait la file vendredi matin, débordant totalement les capacités du dispositif. Un mouvement de foule en fin de matinée à conduit à la fermeture des portes et à l’intervention de la police qui a demandé aux personnes de partir, de sorte que même celles qui avaient un rendez-vous ont dû rebrousser chemin. La grande majorité ne faisait pas partie des grévistes du Béguinage, de l’ULB et de la VUB pour qui le dispositif a été créé.

Hier, une soixantaine de personnes ont été entendues par des conseillers, seules huit d’entre elles disaient appartenir au mouvement des grévistes qui peuvent bénéficier d’une procédure facilitée (possibilité de faire la demande sur place et non via la commune, pas d’examen de recevabilité) et accélérée. Les portes n’étaient cependant pas fermées aux autres personnes qui souhaitaient obtenir de l’information. Dans un communiqué, le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration a annoncé que la zone neutre serait désormais fermée au grand public.