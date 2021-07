Yves Van Laethem: «Nous n’avons pas l’explosion de cas que certains pays connaissent»

Entre le 13 et le 19 juillet, 1.407 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 19 % par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.112.161 cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués. « Le nombre d’infections continue à augmenter à un rythme de plus en plus lent. Je vous rappelle que nous avions une augmentation de 80 % il y a quelques jours encore », a expliqué Yves Van Laethem lors de la dernière conférence de presse tenue par la SPF Santé publique. « Un tiers de nouvelles infections ont lieu dans la tranche d’âge entre 20 et 30 ans ».

« Nous n’avons pas d’explosion de cas, comme certains pays le connaissent. On vit encore dans un certain équilibre ». Un assouplissement trop rapide pourrait donc entraîner une explosion du nombre de cas, et donc du nombre d’hospitalisations. « Il faut tout spécialement ralentir la superpropagation ».