Coronavirus: pourquoi le Centre de crise arrête ses conférences de presse

« Nous sommes convaincus qu’actuellement, les perspectives sont fondamentalement bonnes et je pense que c’est un point important. Le vaccin a déjà été et reste notre moyen de sortir de cette pandémie. (…). Ce qui est sur, c’est qu’on va vivre avec le virus et le vaccin va continuer à nous protéger contre les formes graves de la maladie. »