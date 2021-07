OCDE: les Belges plutôt enclins à considérer qu'ils reçoivent une juste part de l'impôt

Les contribuables belges perçoivent l'économie comme incertaine, mais ils sont les plus enclins, parmi 25 pays de l'OCDE interrogés, à considérer qu'ils reçoivent une juste part des taxes et contributions sociales qu'ils paient, selon une enquête de l'Organisation de coopération et de développement économiques.