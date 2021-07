Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 progresse timidement

Aperam (49,24) et Melexis (87,25) étaient en tête avec des hausses de 2,7 et 1,6% devant Ageas (44,52) qui s'appréciait de 1,1%, KBC (66,20) et AB InBev (58,42) gagnant 0,3 et 0,9%. Solvay (110,50) et UCB (90,28) étaient positives de 0,4 et 0,2%, à l'inverse de arGEN-X (269,50) et Galapagos (51,22) qui cédaient 0,7 et 0,1%. Proximus (16,86) et Orange Belgium (19,40) perdaient 0,4%, ce que gagnait Telenet (32,52), Bpost (9,85) cédant 0,2%.

Econocom (3,63) se mettait en évidence en bondissant de 10% alors que Balta (2,61) et Hamon (0,95) chutaient de 3,3 et 5%. Ekopak (16,34) et EVS (18,10) étaient positives de 2,8 et 1,7% tandis que SmartPhoto (32,40) reperdait 2,4%. Biocartis (4,02) et Fagron (17,78) progressaient enfin de 1,2 et 1%, Mithra (21,10) reperdant 0,9%.