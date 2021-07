Jeux olympiques: la photo buzz entre Novak Djokovic et les athlètes belges (photo)

Alors que la cérémonie des Jeux olympiques a été lancée vendredi soir au Japon. Certains athlètes prennent du bon temps avant leur entrée en lice. C’est le cas de Novak Djokovic et Nina Derwael.

Le Serbe et la Belge se sont retrouvés dans une salle d’entraînement et ont pris une photo qui fera sourire beaucoup de monde. Le N.1 mondial du tennis masculin a testé sa souplesse face à la gymnaste belge et n’a, visiblement, rien à lui envier !