Intempéries - La Deutsche Bahn estime les dégâts causés aux chemins de fer à 1,3 milliard d'euros

Les travaux de nettoyage et de réfection battent actuellement leur plein et la Deutsche Bahn affirme que, d'ici la fin de l'année, le plus gros des dégâts devraient être réparés et le trafic revenu majoritairement à la normale. Cependant, dans certaines régions, notamment en Rhénanie-Palatinat, le retour à la normale pourrait prendre plus de temps.

"Dans l'Eifel et la région de l'Ahr, par exemple, il ne reste vraiment plus rien des anciennes voies et connexions", a expliqué Volker Hentschel, un responsable de l'opérateur de réseau ferroviaire DB Netz. "Là, nous parlons de mois et, dans certains endroits, peut-être même d'années."