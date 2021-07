Cyclisme, Red Lions, tennis: découvrez le programme de samedi des Belges aux Jeux de Tokyo

Cette fois, c’est réellement parti. Après les toutes premières épreuves et la cérémonie d’ouverture, beaucoup d’athlètes belges vont faire leurs débuts dans la nuit de vendredi à samedi aux Jeux de Tokyo.

Parmi les principaux événements du jour : la course en ligne masculine de cyclisme sur route, ou Remco Evenepoel et Wout van Aert seront particulièrement attendus, mais également l’entrée en matière des Red Lions face aux Pays-bas, ainsi que les premiers tours en simple et double masculins et féminins en tennis.