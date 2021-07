Jeux olympiques: les photos de la délégation belge lors de la cérémonie d’ouverture

Vingt-deux athlètes belges participent à la cérémonie d’ouverture, en tête desquels les deux porte-drapeaux, Nafissatou Thiam, championne olympique de l’heptathlon, et Felix Denayer, vioe-champion olympique de hockey. Les autres athlètes belges présents sont les douze Belgian Cats, les skateboarders Axel Cruysberghs et Lore Bruggeman, la cavalière de concours complet Lara de Liedekerke, l’athlète Hanne Claes (venue de Mito avec Nafi Thiam), le hockeyeur Tom Boon, la badiste Lianne Tan, l’archer Jarno De Smedt qui fut le premier Belge en action dans des JO vendredi et le kayakiste de slalom Gabriel De Coster. Quatre coaches, un réserviste (le hockeyeur Augustin Meurmans) et le Chef de mission Olaf Spahl défileront à leurs côtés.