JO 2020: à 12 ans, qui est la plus jeune athlète?

A tout juste 12 ans, Hend Zaza sera la plus jeune sportive à participer aux Jeux olympiques de Tokyo, un rêve de gosse pour la jeune Syrienne qui, raquette de tennis de table en main, aura la lourde tâche de redonner un peu d’espoir à une Syrie déchirée par la guerre.

Du jour au lendemain, la jeune fille est devenue la sportive la plus connue en Syrie après sa victoire aux Championnats d’Asie de tennis de table.

Au Japon, six sportifs syriens, cinq hommes et une femme, ont fait le déplacement. Outre Hend Zaza, la délégation est formée de Majd Eddin Ghazal (athlétisme/hauteur), Maan Asaad (haltérophilie), Ahmad Hamcho (équitation/saut d’obstacles), Ayman Kelzieh (natation) et Mohamad Maso (triathlon).