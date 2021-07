«Un pyjama», «le seul pays à oser»…: la tenue des athlètes belges attire les regards

La délégation belge a fait son entrée dans le Stade olympique de Tokyo vendredi vers 22 h 15 locales (15 h 15 en Belgique) lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. La Belgique était la 163e nation à faire son entrée dans l’enceinte olympique, entre le Pérou et la Pologne, l’ordre des pays étant déterminé par l’alphabet japonais.

Vingt-deux athlètes belges et un réserviste ont participé à la cérémonie d’ouverture, en tête desquels les deux porte-drapeaux, Nafissatou Thiam, championne olympique de l’heptathlon, et Felix Denayer, vice-champion olympique de hockey, portant un seul drapeau noir-jaune-rouge.

Les autres athlètes belges présents étaient les douze Belgian Cats, les skateboarders Axel Cruysberghs et Lore Bruggeman, la cavalière de concours complet Lara de Liedekerke, l’athlète Hanne Claes (venue de Mito avec Nafi Thiam), les hockeyeurs Tom Boon et Augustin Meurmans (le réserviste), la badiste Lianne Tan, l’archer Jarno De Smedt qui fut le premier Belge en action dans les JO vendredi et le kayakiste de slalom Gabriel De Coster.