Un camp de jeunesse flamand interrompu à cause du Covid: 73 participants positifs

Jusqu’à présent, personne n’a présenté de symptômes sérieux. Le groupe entier reste en quarantaine, et les personnes qui avaient été déclarées négatives seront testées à nouveau ce vendredi. « La commune et le mouvement Chiro prennent cela très au sérieux. Nous suivons la situation de près, et restons en collaboration avec les prestataires de soins de première ligne et le centre de tracing », a déclaré le bourgmestre.