La délégation belge, Naomi Osaka la surprise, pluie de drones… les images fortes de la cérémonie des Jeux Olympiques

Loin de la grandiloquence des éditions précédentes, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, épurée et touchante, a officiellement lancé vendredi ces JO hors-norme, avec Naomi Osaka en dernière relayeuse et les soignants à l’honneur.

Cinq ans après la fête géante célébrée dans la ferveur du stade Maracana de Rio, les organisateurs ont opté pour une cérémonie beaucoup plus feutrée, compte tenu de la situation sanitaire qui a imposé l’absence de spectateurs pendant toute la durée des Jeux. Le spectacle sera « plus simple et plus sobre », avaient-ils prévenu.