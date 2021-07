JO 2020: les Red Lions frappent fort d’entrée, en renversant les Pays-Bas grâce à un triplé d’Alexander Hendrickx (1-3)

Dans la touffeur du stade de Oi (32ºC) heureusement balayé par quelques rafales de vent bienvenues, on a assisté à un match où aucune des deux équipes ne voulait avancer ses pions majeurs. En fait, ce n’était pas le match que l’une des deux équipes avait nécessairement envie de gagner, c’était surtout le match qu’aucune des deux équipes n’avait envie de perdre.

Les Red Lions ont entamé de la plus belle des manières leur tournoi olympique en battant leurs meilleurs ennemis hollandais sur le score sans appel de 3-1. Trois goals inscrits par Alexander Hendrick : deux sur PC, un sur stroke !

Une rencontre assez équilibrée, au cours de la 1ère mi-temps surtout, avec un léger avantage à des Red Lions plus entreprenants, mais aussi un peu plus brouillons. Les Néerlandais en faisaient moins, mais chaque fois un peu mieux.

Au point de finalement inscrire un goal heureux à la 34e minute (Hertzberger qui a trompé Vanasch d’un angle improbable), alors que les Belges venaient de tomber à dix suite à une carte verte attribuée à Nico De Kerpel. Mais ce goal néerlandais a alors eu le don de fouetter les sens des Red Lions qui, en fin de troisième quart-temps (entre la 40e et la 45e minute de jeu), on inscrit la bagatelle de trois goals : deux sur PC et un sur stroke, tous des œuvres du spécialiste de la chose, Alexander Hendrickx, qui ne pouvait mieux entamer ce tournoi, lui qui disputera sans nul doute le titre de meilleur buteur du tournoi.