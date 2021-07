5G à Bruxelles: selon Proximus, la hausse de la norme d’émission va dans la bonne direction mais il faudra plus

La hausse de la norme d’émission pour la 5G à Bruxelles entérinée vendredi par le gouvernement bruxellois va dans la bonne direction, réagit Proximus en fin d’après-midi. Selon l’opérateur, c’est en effet un « bon premier pas » pour lui permettre de commencer à implémenter cette technologie dans la capitale. Mais il faudra, à plus long terme, évoluer vers la norme recommandée par l’Organiston mondiale de la Santé (OMS), comme c’est le cas dans la grande majorité des pays européens, pour éviter des limitations, estime-t-il.

Vendredi, l’exécutif régional « a décidé de valider le principe d’une hausse limitée de la norme d’émission actuelle en la portant à 14,5 V/m (Volts par mètre, NDLR) et en y intégrant les antennes radio et télévision ». La future norme restera malgré cette hausse « la plus stricte du pays », souligne-t-il.