D1A: le Standard surpris par Genk dans les derniers instants pour l’ouverture du championnat

Genk continuait à faire le forcing et Arnaud Bodart devait s’interposer sur une tentative de Théo Bongonda de l’entrée du rectangle (27e). Juste avant la pause, Laifis réalisait une intervention défensive décisive sur Bongonda, lancé vers Bodart, qui pouvait repousser (40e).

La seconde période reprenait par une frappe d’Onuachu repoussée par Bodart (50e). Le Standard s’illustrait par un bon mouvement sur la droite entre Jackson Muleka et Hugo Siquet, Klauss ne pouvait reprendre le centre (54e). L’attaquant brésilien se montrait dangereux de la tête quelques minutes plus tard (58e). Le Standard concrétisait son temps fort à la 69e minute: sur un corner de la droite de Siquet, Laifis surgissait au premier poteau pour reprendre de la tête, envoyer le ballon au fond des filets et devenir le premier buteur de la Jupiler Pro League 2021/2022.