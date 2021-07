Intempéries: l’IRM lance une alerte orange aux orages sur la plupart des régions

L’IRM lance une alerte orange aux orages samedi en fin d’après-midi jusque 22h00 environ sur toutes les régions à l’exception de la Côte.

L’IRM prévoit d’abord des averses orageuses éparses dès samedi matin mais, durant l’après- midi et en soirée, de nouvelles averses orageuses intenses et plus répandues pourront éclater en de nombreux endroits.