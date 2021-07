Samuel Bastien frustré après le partage du Standard contre Genk: «Il fallait rester concentré jusqu’au bout»

Le Liégeois a commenté le match nul de son équipe qui menait encore à 2 minutes du terme. « C’est cruel, mais c’est le foot. Il fallait rester concentré jusqu’au bout », a-t-il déclaré. « Mais on s’est battus, on a donné une bonne image du Standard, on l’a vu avec ces joueurs sortis avec des crampes. Ceux qui sont montés au jeu ont aussi apporté. On s’est battus jusqu’au bout et on continuera de le faire. »

Quant à sa propre personne, Samuel Bastien reconnaît ses lacunes et espère s’améliorer cette saison. « L’an dernier, je n’ai pas été bon. Mais j’ai toujours essayé de faire mieux par le travail et en gardant une bonne mentalité. »