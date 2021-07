La raison, le temps qui passe et un récent Tour de France qu’il qualifie lui-même de décevant ne font pas du tenant du titre un favori. Samedi à Tokyo, sur un parcours encore plus exigeant que celui de Rio, Greg Van Avermaet sera avant tout un point de repère fiable pour Wout van Aert et Remco Evenepoel, leaders du quintet belge.